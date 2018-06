Le bazar et la musique dans Limoilou durant le G7

Malgré de possibles débordements lors du G7, les organisateurs de Limoilou en musique ont tout de même décidé de présenter l’événement. Ils s’attendent même à un achalandage record durant le week-end.

« On a rencontré les gens de la Ville et les policiers. C’est certain qu’il y aura une surveillance accrue de la police, mais il n’y a rien de spécial qui sera fait », a expliqué Jean-François Girard de Limoilou en vrac.

L’organisation a engagé un service de sécurité privé pour protéger les lieux de l’événement, mais ils ne craignent pas les manifestations ou les débordements à la hauteur de la 3e Avenue, à Limoilou.

« Je pense qu’on est très à l’écart », a-t-il dit, convaincu que les gens seront au rendez-vous malgré les possibles débordements annoncés par les autorités.

Réflexion

La GRC aurait souligné son étonnement qu’un événement si proche du centre-ville ait lieu durant le G7, a appris Le Journal. Toutefois, après mûre réflexion, Limoilou en vrac et les autorités de la Ville ont décidé de garder le plan initial. De plus, jamais il n’y eut autant de location de table pour le bazar des ruelles cette année.

« Nous avons exploré la possibilité. Mais, après analyse, la Ville et la police ont jugé que l’on pouvait rester dans ces dates-là », a mentionné M. Girard.

Le Service de police de la Ville de Québec rappelle qu’il n’est pas impliqué dans l’événement. « Il n’y aura pas de changement de notre côté. Mais nous avons sensibilisé les organisateurs parce que ça se déroule en même temps que le G7 », a indiqué Mélissa Cliche, porte-parole du SPVQ. « S’il se passe quoi que ce soit, nous serons en mesure d’intervenir avec les effectifs que nous avons. »