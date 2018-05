Le bien-être des enfants

Le 7e karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie se tient ce soir à LaScène Lebourgneuf et mettra en vedette Marc-Antoine Munoz, propriétaire du restaurant La Scala ; le juge Jean-François Clément, du Tribunal administratif du travail ; l’agricultrice Natacha Lagarde, propriétaire de Les Sucreries DL ; Valérie Dion, CPA et Associée chez Mallette et Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports et députée de Chauveau. Les sommes amassées seront remises à la Fondation Le Petit Blanchon, qui vient en aide à des enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence.

Pendant ce temps, le 27e Souper Homard au profit du Club Kiwanis de Québec se déroulera dès 17 h 30, à l’Espace Dalhousie du Terminal de croisières du Port de Québec sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin directrice générale de STRUCTURA Conseils. Les profits de la soirée serviront à faire en sorte que les enfants de la ville de Québec dans le besoin soient au chaud en hiver, aient le ventre plein à l’école et puissent avoir confiance en eux dans la vie.

Nouvelle administration

Piscine Gunite Expert, situé au 4264 rue St-Félix dans l’arrondissement Cap-Rouge, à Québec, a une nouvelle administration. Matthieu Chrétien s’est porté récemment acquéreur de ce commerce qui existe depuis presque 60 ans (1959) et qui offre tous les services pour vous faciliter la tâche avec l’entretien ou la réparation de vos piscines et spas. Piscine Gunite Expert se spécialise tout particulièrement dans la piscine de béton et dans l’entretien clé en main, offre le revêtement en polymère (nouveau service) et est l’unique distributeur au Canada des produits Aqua Couleur.

5 générations

La famille Martin, de la région Lotbinière, peut maintenant compter sur une 5e génération avec l’arrivée récente de la mignonne Sophia-Rose Fréchette, fille de Nicolas Fréchette et Cynthia Delamare. Voici la photo de famille. On y retrouve : Nancy Martin et sa mère Doris Martin (Gauthier) ; son fils Nicolas Martin, avec sa fille Sophia-Rose et la doyenne de la famille, Laureanne Gauthier, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et maintenant arrière-arrière-grand-mère. Bravo.

Reconnaissance

Pierre Labbé, président fondateur de la Maison de soins palliatifs du Littoral (MSPL), a vu son implication soulignée lors d’une soirée reconnaissance, le 23 mai dernier, dans les locaux de la Caisse Desjardins de Lévis. Celui qui a cédé depuis quelques mois le siège de président du conseil d’administration à René Bégin, a présidé pendant sept ans les destinées de la MSPL. À la fin de la présente année la Maison aura reçu depuis son ouverture en 2009 plus de 1850 demandes d’admission et, du nombre, elle aura été en mesure de recevoir 925 personnes en fin de vie provenant de Lévis, Bellechasse, Lotbinière ou Nouvelle-Beauce. Pour Pierre Labbé, assurer la pérennité de la Maison de soins palliatifs du Littoral demeure un défi de tous les jours. Sur la photo, René Bégin, président du CA de la MSPL et Pierre Labbé.

Anniversaires

Jean-Marie Lebel (photo) historien et spécialiste de l’histoire de Québec, 62 ans... Pierre Gélinas, ancien propriétaire de Servitech Services Conseil et maintenant jeune retraité, 61 ans... Sophie Bédard, auteure de bande dessinée québécoise, 27 ans... Bernard Paquet, cofondateur de Cossette Communication Marketing, 74 ans... Brooke Shields, actrice américaine, 53 ans... Corey Hart, auteur-compositeur-interprète québécois, 56 ans.... Clint Eastwood, acteur et réalisateur, 88 ans.

Disparus

Le 31 mai 2017. Diane Torr (photo), 68 ans, artiste transgenre canadienne spécialisée dans les performances... 2016. Steve Szkotak, 65 ans journaliste américain (Associated Press) 2012. Roger Fournier, 82 ans, écrivain québécois... 1970. Terry Sawchuk, 40 ans, gardiens de but (LNH)... 2000. Rhéaume ‘Rocky’ Brisebois, 75 ans, commentateur sportif... 1994. Reine Gagné-Johnson, 75 ans, mère de Daniel et Pierre-Marc Johnson.