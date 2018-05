Le goût est une affaire personnelle

Je souhaiterais répondre à Gaétan­­ Grenier, ce frustré qui semblait, par ses commentaires, jaloux des hommes barbus qu’il appelle « Les bibittes à poil ». Mon mari a 47 ans, il n’a rien à cacher dans sa figure et porte une barbe poivre et sel. Je le trouve beau et séduisant et je le lui dis tous les jours. Et contrairement à ce que dit ce monsieur, il ne fait pas ça pour se montrer viril. Il n’en a pas besoin puisqu’il fait déjà 6 pi 4 po et qu’il a une grosse voix. Il est romantique et respectueux des autres, et surtout, il se lave tous les jours.

Isabelle G.

Cette lettre a beaucoup fait réagir, et toutes les réponses vont dans le sens de la vôtre, à savoir que les barbes de trois jours et les cheveux longs sont appréciés d’à peu près tout le monde.