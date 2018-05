McPhee et ses deux familles

LAS VEGAS | Il a repêché les Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov, Braden Holtby, John Carlson, Dmitry Orlov et Jay Beagle. Avant de se lancer dans l’aventure des Golden Knights de Vegas, George McPhee a occupé le siège de directeur général des Capitals de 1997 à 2014.

À sa première saison comme DG à Washington, McPhee avait conduit les Capitals à une première participation en finale de la Coupe Stanley.

Les Red Wings de Detroit avaient toutefois brisé le rêve d’une première conquête pour les Caps en les balayant en quatre matchs en 1998.

Vingt ans plus tard, McPhee a atteint une deuxième fois la grande danse. Mais il l’a fait pour une organisation différente. Engagé par les Golden Knights au mois de juillet 2016, l’Ontarien de 59 ans a déjoué les lois de la logique en construisant une équipe assez puissante pour se faufiler jusqu’à la finale dès sa première saison dans la LNH. Et le hasard aura voulu qu’il croise sur son chemin les Capitals, son ancienne équipe.

Il frappe sur les cailloux

Des 20 joueurs en uniforme pour les Caps lors du premier match de la finale contre les Knights, 12 provenaient de l’ère McPhee à Washington.

« La vie te réserve parfois de drôles de choses, a dit McPhee lors de la journée consacrée aux médias au T-Mobile Arena de Vegas. Il y a deux ans, je marchais dans les rues d’Ann Arbor et je bottais les cailloux que je croisais sur ma route. Je ne trouvais pas d’emploi. Je suis certainement heureux pour les Capitals et leurs joueurs. Nous avons fait de bons choix au repêchage et plusieurs joueurs ont réussi à se développer comme de très bons joueurs dans la LNH. »

« J’en retire une grande fierté, a-t-il poursuivi. Quand tu travailles pour une équipe, ils deviennent un peu comme tes propres enfants. Tu cherches à les protéger, à les aider et les guider dans la bonne direction. Mais un jour, tu te fais congédier et tu deviens persona non grata. Les gens n’osent plus te parler. Ça fait partie de la réalité de notre métier et de notre sport. »

Le camion Ovechkin

En conférence de presse, McPhee a eu de très bons mots pour son ancien capitaine avec les Caps, Alexander Ovechkin.

« Alex est un joueur formidable pour la franchise de Washington et la LNH depuis plusieurs années, a rappelé l’Ontarien de 59 ans. Je ne vois pas trop de changements depuis ses débuts avec les Caps. Il est encore un redoutable marqueur et il frappe toujours comme un camion. Mais il n’a pas toute la pression sur ses épaules aujourd’hui. Il peut partager la scène avec les Backstrom, Kuznetsov, Carlson et Holtby. »

McPhee a aussi parlé avec énormément de respect de Backstrom et de son successeur au poste de DG, Brian McLellan. Les deux hommes sont des amis de très longue date.

Schmidt, un bon coup

Au repêchage d’expansion, McPhee avait une très bonne idée du talent disponible au sein des Capitals.

Le DG des Knights a frappé un circuit en réclamant le défenseur de 26 ans, Nate Schmidt. Jamais repêché, Schmidt avait paraphé un contrat avec les Caps en 2013 après trois saisons avec les Gophers du Minnesota.

Si McPhee a bien joué ses cartes lors du repêchage d’expansion en réalisant une multitude d’échanges pour garnir sa banque de choix, il n’a jamais réussi à s’entendre avec McLellan qui aurait bien aimé trouver une façon de ne pas perdre Schmidt.