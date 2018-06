Oblivion: des ordures bien ordonnées

Une idée fort étrange et particulière a guidé l’artiste belge Sarah Vanhee pour la création du spectacle Oblivion. Celle de ramasser et conserver, durant un an, toutes ses ordures non périssables.

À l’affiche une deuxième et dernière fois, vendredi, à la Caserne Dalhousie, à l'occasion du Carrefour international de théâtre, Oblivion est une proposition artistique exigeante, qui se déploie dans la lenteur et qui est constituée de gestes répétitifs.

Au moment où le public entre dans la salle, où il fait très chaud, Sarah Vanhee est déjà au travail. Elle a commencé à vider ses nombreuses boites de déchets, qui sont classées par dates, et à répandre cette panoplie d’ordures sur le plancher.

Il y a de tout dans ces déchets récoltés sur une année, en 2014 et 2015. Des contenants divers, des papiers, des sacs, toutes sortes d’emballages, des bouteilles vides, des câbles d’appareils électroniques et des vêtements. Deux dames, qui ne réalisent pas que le spectacle est commencé, discutent de tout et de rien.

Photo courtoisie Phile Deprez

Tout au long des deux heures et quinze de la représentation, Sarah Vanhee aborde différents sujets, pendant qu’elle déploie ses ordures sur le sol. Ce qu’elle fera durant toute la représentation. Il faut la voir, sur le bout des pieds, se déplacer à travers les multiples déchets répandus.

Elle parle souvent à la troisième personne du singulier. Elle parle de la création du spectacle, de surconsommation, fait la lecture de pourriels, lit des manchettes de journaux et de bulletins de nouvelles, aborde la désinformation et explique, scientifiquement, la recette de fabrication du plastique.

L’artiste se dévoile et se lance dans une interminable et trop longue tirade, qui en a amusé plusieurs, sur la fréquence et la consistance de ses selles en décembre 2014 et janvier 2015. Oui, il y a les déchets du quotidien, mais il y a aussi, bien sûr, les déchets humains.

Très intéressant par moment, Oblivion est aussi un spectacle inégal et où l’on retrouve des longueurs, que l’on peut expliquer, par cette nécessité de déployer, sur le sol, toute cette une année de consommation et de déchets. Ce qui, à la base, demeure l’élément central de cette création.

Une bonne douzaine de spectateurs, désarçonnés par l’approche et la proposition, ont quitté la salle en cours de route.

Proximité

Souvent dans sa bulle, Sarah Vanhee réussit, dans le dernier droit, à créer un contact et une proximité avec le public. Elle raconte quelques anecdotes, précise qu’il y a eu des problèmes techniques, parce que l’entreprise qui fournissait le système de sonorisation et de surtitres a dirigé ses meilleurs équipements vers La Malbaie, pour le sommet du G7. Elle fait sourire lorsqu’elle dit avoir présenté ce spectacle, récemment, devant des étudiants qui n’avaient jamais été au théâtre, qui ont parlé tout le long, créant un espèce de bruit de fond et indique que c’est un miracle que toutes ses ordures ont pu traverser les douanes.

On ne sait plus comment trop se sentir, en tant que spectateur, devant cette impressionnante mosaïque de déchets déployés sur toute la surface de jeu.

On se dit qu’il n’y en a pas tant que ça, pour une personne, mais cette image, multipliée par toute la population planétaire, donne tout à coup un immense vertige.

« Il n’y a pas une année de ma vie que je vais me souvenir autant que celle-là », précise Sarah Vanhee, qui a créé ce spectacle en 2015 et qui offre une solide performance artistique sur les planches.

On quitte la Caserne Dalhousie et l’opération récupération de ces milliers de déchets est sur le point de débuter en prévision de la prochaine représentation.