ONU: Washington mettra un « veto certain » au texte sur la protection des Palestiniens

NATIONS UNIES | Les États-Unis mettront un « veto certain » au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, a annoncé jeudi l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley.

Après avoir dans un premier temps annoncé le report du vote, le Conseil de sécurité devrait finalement procéder au vote à 19 h locale, selon des diplomates.

Plus de détails suivront.