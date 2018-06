Programme relevé à Vallée-Jonction

La tradition se poursuit à l’Autodrome Chaudière, samedi, avec la présentation de l’épreuve Langis Caron 150, qui mettra à l’œuvre environ 25 pilotes, dont un invité spécial de renom, Andrew Ranger.

Le représentant vedette de NASCAR Pinty’s fera partie de la compétition en deux courses de 75 tours, nommée en l’honneur du pilote beauceron, qui a fait sa renommée durant les années 1970 et 1980. L’événement en NASCAR Late Model a été mis sur pied il y a six ans.

« L’an passé, en NASCAR Late Model, nous avons eu en moyenne 15 voitures. À notre premier programme, cette année, nous avons eu 18 voitures et cette fois-ci, nous en serons à plus ou moins 25 devant 3000 personnes.

« Depuis les investissements massifs de 1,1 million sur la piste, c’est le jour et la nuit. Il y a vraiment un buzz et on ne lésine jamais pour que les gens vivent une expérience », a indiqué jeudi le directeur du marketing, des communications et du développement des affaires, Martin D’Anjou.

Fort calibre

Parmi les pilotes qui ont confirmé leur présence, en plus de Ranger, le champion de l’an dernier, Steve Côté, sera de la ligne de départ. Ce sera aussi le cas pour Rock Poulin et Philippe Poulin, qui avaient remporté les honneurs en 2013 et 2014. Karl Allard sera aussi de la partie, après une pause de trois ans.

En plus du programme principal, la série Procam Super Truck sera aussi au menu, notamment. Les guichets ouvrent à 16 h.