Restos Plaisirs vise un chiffre d’affaires de 100 M$

Or, le climat économique actuel et la solidité de l’entreprise permettent maintenant cette prise de risque tant au Québec que dans le reste du pays.

Que ce soit par l’ajout de franchisés, l’acquisition et l’ouverture de nouveaux restaurants dans la région de Montréal et ailleurs, la création de nouveaux concepts, la vente de produits alimentaires dans les supermarchés, toutes les avenues sont à l’étude, selon M. Moreau.

Au cours des sept dernières années, Restos Plaisirs a notamment réussi à doubler son nombre d’établissements et ses revenus, passant de 350 à plus de 900 employés. Son chiffre d’affaires atteint maintenant les 50 millions $.

Parmi les 15 associés actuels du groupe, on compte des chefs, des membres de la direction et son fondateur, Jacques Gauthier.

Quant à la pénurie de travailleurs dans le secteur de la restauration, elle continue de frapper fort. Restos Plaisirs s’est d’ailleurs associé récemment avec l’École hôtelière Fierbourg dans le but de former des étudiants dans ses établissements.

Ce partenariat pourrait permettre à Restos Plaisirs de trouver de nouveaux travailleurs qui se font de plus en plus rares sur le marché du travail dans la capitale.

À Québec et à Lévis, Restos Plaisirs détient actuellement 12 restaurants, deux boutiques et un service de traiteur sous sept marques : Cochon Dingue, Café du Monde, Paris Grill, Lapin Sauté, Jaja La Pizz, Ciel ! Bistro-bar et Restos Plaisirs (boutique et traiteur).