Stéphane Gasse à Trois-Rivières!

Stéphane Gasse a pris sa retraite du MICRO et non de la RADIO jeudi dernier.

Cogeco a annoncé jeudi qu'il dirigera la programmation des stations Rythme FM et du 106,9, la radio parlée de Trois-Rivières.

Cette nomination s'inscrit dans une réorganisation majeure de la direction radio chez Cogeco qui implique notamment le retour à CKOI Montréal de Daniel Brouillette, l'actuel directeur des programmes de ces deux stations.

Ce transfert de Brouillette a surpris les employés avec qui j'ai été en contact; tout le monde croyait que cela serait la fin du parcours pour lui.

On me dit qu'à Trois-Rivières, on a le sourire facile aujourd'hui et pas seulement en raison de l'arrivée de Stéphane Gasse, un bon gars de produit qui aura sans doute un préjugé favorable pour l'information.

Une portion intéressante de cette réorganisation est l'arrivée d'André Saint-Amand à la vice-présidence musique non seulement des radios existantes mais aussi pour les nouvelles stations récemment acquises de RNC Média.

Saint-Amand est celui à qui on attribue le succès de CKOI à l'époque où c'était la radio la plus écoutée au Canada.

Si on a la bonne idée de lui donner la liberté et la latitude pour qu'il puisse accomplir sa tâche comme il l'entend, ce sera une bonne nouvelle pour la radio musicale.

La radio a cette vilaine habitude d'offrir des menottes en or à ses artisans les plus créatifs.