Tournoi bantam AAA à Québec: une équipe de hockey des Premières nations se plaint de racisme

Selon le manager des Élites, les joueurs ont été qualifiés de « sauvages » par un entraîneur et quelques spectateurs lors de la demi-finale, le 27 mai. On leur aurait dit également de rentrer chez eux. Une vidéo a été diffusée.

« J’ai jamais vu ça dans ma vie. J’ai déjà connu du racisme, mais pas comme ça. Des parents, des joueurs, des coachs, l’arbitre, et l’organisation qui ne fait rien. En 2018, ça ne devrait plus jamais arriver », explique Tommy H. Neeposh.

« Ils faisaient des cris d’indien en avant de l’arbitre. Je l’ai vu rire avec les jeunes. Ce n’est pas correct ce qu’ils ont fait à nos joueurs. On a fait une plainte à l’organisation et on demande un remboursement pour l’inscription », ajoute Tommy H. Neeposh.