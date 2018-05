Un vaccin contre la maladie de Lyme est mis au rancart

« S’il était encore vendu, je le prendrais et je le recommanderais aux membres de ma famille », indique Tara Moriarty, directrice scientifique du Réseau canadien sur la maladie de Lyme et chercheuse à l’Université de Toronto.

« On a besoin d’un vaccin », plaide le Dr Brian Ward, codirecteur du Centre d’études sur les vaccins du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Efficace à 76 %, soit plus que le vaccin contre la grippe, il a pourtant été retiré du marché par le fabricant en 2002.

Seize ans plus tard, dans un rapport publié le mois dernier, la Commission de la Santé et des Services sociaux du Québec disait souhaiter qu’un vaccin soit créé, sachant qu’il en existe un pour les animaux.

Mais en attendant, la maladie progresse à vitesse grand V. De fait, la commission parlementaire a appelé Québec à faire plus pour comprendre, diagnostiquer et traiter la maladie. « Plus d’études sont nécessaires », indique le rapport.