Une première chanson pour Éléonore Lagacé

Alors qu’elle s’apprête à reprendre le rôle d’Ariel Moore dans la comédie musicale Footloose, qui sera présentée à Québec une bonne partie de l’été, la chanteuse Éléonore Lagacé lancera vendredi Kiss Me Again, premier extrait de son projet musical LEO.

Éléonore Lagacé, que le public a pu voir à l’œuvre dans le cadre de l’émission La Voix, en 2014, rêvait de ce moment depuis des années.

« Autant j’ai rêvé de faire de la comédie musicale, autant j’ai rêvé de lancer mon propre album, avec des chansons que j’ai moi-même écrites, et de faire des spectacles partout à travers le monde », a-t-elle indiqué.

Un rêve qui devient réalité

Ces chansons, la chanteuse de 20 ans savait depuis l’âge de 11 ans qu’elle les créerait dans une esthétique pop et qu’elle les présenterait sous le pseudonyme LEO.

« J’aime tellement mettre des costumes et me déguiser. Pour moi, c’est quelque chose d’à part », a-t-elle expliqué.

« À mes yeux, LEO, c’est la pop star, une artiste un peu plus queen que peut l’être Éléonore Lagacé, même si ça reste moi, a-t-elle ajouté. C’est un personnage, mais c’est quelque chose qui est ancré en moi depuis vraiment longtemps. »

Sa chanson Kiss Me Again, présentée vendredi en version française et anglaise, se retrouvera sur un EP qui sera lancé cet automne sous l’étiquette Florence K Music, la nouvelle boîte de production de Florence K, sa demi-sœur.

Hymne au french

« Kiss Me Again, c’est un hymne au french, c’est aussi simple que ça. Je voulais parler du premier baiser, du sentiment de tomber dans le vide que l’on peut ressentir, juste avant que ça arrive. Je ne pensais à personne en particulier quand je l’ai écrite, contrairement à plein d’autres chansons qui sortiront plus tard. »

Bien que son projet vienne à peine de voir le jour, la chanteuse a déjà une bonne idée de la façon dont elle souhaite transposer l’univers de LEO, sur scène.

« Un jour, j’espère pouvoir avoir des danseurs et des effets multimédias. Je suis vraiment dans un univers qui brille, en ce moment. Une chose est sûre, c’est que je veux danser. Je suis faite pour danser sur une scène en chantant des tounes. »

Les deux versions de Kiss Me Again sont accessibles sur iTunes et sur les différentes plateformes d’écoute en continu.