Voici la tendance de l'été à surveiller pour celles qui ont toujours chaud

Si le sac en filet a été l'accessoire estival le plus convoité par les influenceuses en 2017, son tissu – le crochet – est de retour en force cette saison comme matière prisée sur toutes les pièces de vêtements.

On doit l'avouer, quand on pense au crochet, on ne peut pas s'empêcher d'avoir en tête le châle de notre grand-mère ou bien le fameux macramé pour accrocher nos plantes.

Détrompez-vous! C'est LA tendance de l'été à arborer pour celles qui ont toujours chaud.

On a vu plusieurs célébrités arborer cette matière, que ce soit en robe, en camisole ou même en pantalons. En effet, les vedettes aiment faire tourner les têtes et le crochet donne une touche révélatrice à tout ensemble.

Bella Hadid a tout d’abord expérimenté ce style lors de son passage à Cannes l'an dernier. La belle brune avait opté pour un haut et un bas blanc crochetés, des lunettes soleil rondes ainsi que des sneakers blancs.

On l'a également aperçue au Grand Prix de Monaco encore une fois dans un ensemble épuré où elle porte une robe en résille, accompagné d’une ceinture et des accessoires dorés faisant d’elle une vraie déesse.

Pour celles qui désirent suivre la tendance, voici une sélection de vêtements en résille, de tout type.

