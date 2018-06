DOMBROWSKI, René



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mai 2018, est décédé monsieur René Dombrowski, époux de feu Marie-Reine Bonneau. Il était âgé de 97 ans. Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Denise, Jacques, Diane (René Doré), Réjean (Degui Feng) ainsi que sa belle-sœur Rose-Hélène Bélanger (feu Philippe). Il était le frère de feu Germain (feu Simonne Savard) et de feu Jacqueline. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Des remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.