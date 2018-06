33e édition de la Descente Royale de Québec

Je cours Qc et les promenades Beauport vous invitent à bouger, ce dimanche 3 juin, à l’occasion de la Descente Royale de Québec, un parcours dans les rues de Boischatel et Beauport qui descend sur 95% de sa longueur. L’événement mettra près de 1 800 coureurs et marcheurs au défi, à l’une ou l’autre de ses trois épreuves : le 10 km Oasis, le 5 km, ainsi que la course des jeunes sur 2 km.

Photo courtoisie

«C’est l’occasion parfaite pour tenter de battre son record de temps personnel, mais surtout pour bouger en famille et entre amis, dans une ambiance décontractée, affirme Chantal Lachance, vice-présidente, Marketing et Opérations chez Gestev. Si vous avez toujours eu l’objectif de réaliser un 10 km, c’est LE parcours idéal pour relever le défi».

Photo courtoisie

Surpassez-vous en soutenant la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et les personnes vivant avec le cancer. En 2015, la Fondation a lancé la plus grande campagne majeure de l’histoire de la Chaudière-Appalaches, dont l’objectif est de réaliser neuf projets, totalisant 38 M $, pour appuyer l’arrivée de la radiothérapie dans la région en 2019. Informations : www.jecoursqc.com