BÉGIN GODREAU, Louise



C'est avec une grande tristesse que nous devons vous faire part du décès de notre mère bien-aimée, madame Louise Bégin. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai dernier, à l'âge de 84 ans et 9 mois. Elle était la fille de feu Laval Bégin de feu Juliette Nolin, également de Lévis.Elle avait été l'épouse adorée, pendant plus de 47 ans, de feu Monsieur Fernand Godreau qu'elle rejoint maintenant dans la mémoire des siens. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants et leur conjoint : Michel (François Daigle), Lise (Réjean Pelletier), Denis (Josée Lefebvre), Marc (Sylvie Abadie) et Ginette (Alain Dion). Sa joie de vivre, son sourire, son sens de l'écoute et son amour inconditionnel manqueront pour toujours à ce qu'elle avait de plus précieux, sa famille. Sa présence attachante laissera aussi un grand vide dans la vie de ses petits-enfants : Philippe et sa sœur Amélie Tremblay, Laurie et Gabrielle Godreau, Valérie (Jonathan Fournier) et son frère Nicolas Godreau (Kim Lafrenière), ainsi qu'à Ève Marie et son frère Olivier Dion. Sont aussi touchés par ce départ, ses arrière-petits-enfants : Laurence et son petit frère Samuel Fournier ainsi que Romy Tremblay. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Céline Bégin; son beau-frère Claude Brochu; ses belles-sœurs : Nicole Tourigny (feu Marcel Bégin), Suzanne Auger (feu Armand Godreau), Monette Samson (feu Jean-Yves Godreau); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies, tous autant attristés par son décès. La famille recevra les condoléances auà compter de 15h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués et toute l'attention apportée à leur mère durant les derniers jours de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.