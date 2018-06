Brad Collinson est le nouvel entraîneur-chef par intérim des Stingers de Concordia

Candidat idéal compte tenu du départ précipité de Patrick Donovan, Collinson est un ancien joueur de ligne offensive et entraîneur-adjoint des Stingers. Adjoint avec le Rouge et Or de l’Université Laval pendant sept saisons, il occupait un emploi comme représentant depuis deux ans alors qu’il était retourné dans la métropole pour des raisons familiales.

«C’est un retour à la maison, a imagé Collinson qui débutera officiellement dans ses fonctions le 11 juin. Quand je suis parti, je voulais aller voir d’autre chose. C’est important d’aller voir ailleurs si tu veux t’améliorer.»

Collinson est conscient que le défi qui se présente à lui est de taille. «Ce n’est pas tout le monde qui était prêt à accepter le poste dans le contexte actuel, mais je suis prêt à embarquer. Mon premier objectif est de rassembler tout le monde ensemble dans un but collectif le plus vite possible et de créer une relation avec les joueurs et les entraîneurs.»

Au cours de son passage avec le Rouge et Or, Collinson a touché un peu de tout. Il a aussi dirigé l’équipe du Québec au cours de cette période. «Je ne serais pas ici sans Glen (Constantin), a-t-il affirmé. Il m’a ouvert la porte. Je n’ai pas les mots pour expliquer tout ce qu’il a fait pour moi et ma famille. Il a été un vrai mentor. On a discutait constamment de mon futur. Je lui dois tout.»

Après avoir accepté le boulot, Collinson a partagé la nouvelle avec l’entraîneur-chef du Rouge et Or. «Glen est vraiment content pour moi, a-t-il indiqué. Il m’a dit que je le méritais et que le moment était venu. Je vais sûrement lui poser quelques questions pendant la saison. Être entraîneur-chef, ce n’est pas seulement les X et les O.»

Ironiquement, Collinson dirigera son premier match le 1er septembre au PEPS face au Rouge et Or. «Ça va être vraiment spécial.»

Collinson a aussi eu de bons mots pour Warren Craney. L’entraîneur-chef des Lions de York l’avait embauché à l’époque avec les Stingers. «Warren a joué un très grand rôle dans mon développement. Au moment de mon embauche, il y avait peu d’argent et il m’avait prévenu qu’un jeune entraîneur doit faire des sacrifices.»

Parmi les autres priorités, Collinson va s’asseoir avec Jean-Guy Rimpel rapidement. Le porteur de ballon a quitté les Stingers au terme du camp de printemps en raison d’un différend avec Donovan. «Je vais le rencontrer pour connaître la situation. Personne n’est plus gros que l’équipe moi inclus, mais je veux être équitable avec tout le monde. Par la suite, je vais discuter avec mes adjoints et on prendra une décision.»

Impliqué dans le recrutement à Laval, Collinson est conscient que c’est le nerf de la guerre. «Le plus important est de gagner nos batailles dans notre cour, a-t-il résumé. On doit développer des relations dans les cegeps anglophones.»

Après notre entretien, Collinson n’a pas perdu de temps. Il a logé un appel à Peter Chryssomalis, des Cheetahs de Vanier. Les deux hommes se connaissent depuis fort longtemps et ils entretenaient une bonne relation quand Collinson travaillait pour le Rouge et Or.