Cafouillage dans la collecte des résidus verts à Québec

La collecte des résidus verts a connu de nombreux ratés ce printemps à Québec, à un point tel que la Ville a dû appeler à la rescousse deux fournisseurs.

Les plaintes se sont accumulées dans trois des six arrondissements, ce printemps, au sujet de la cueillette des résidus verts. Les citoyens se sont entre autres plaints de retards et du fait que leurs sacs de feuilles mortes n’étaient carrément pas ramassés.

Un citoyen, qui avait formulé une plainte à son arrondissement, a reçu un retour cette semaine d’une préposée de la Ville, qui a concédé que la situation avait « dégénéré ».

Trois arrondissements

La conseillère responsable de la gestion des matières résiduelles et membre du comité exécutif, Suzanne Verreault, a confirmé au Journal que les problèmes étaient survenus dans « certains secteurs de trois arrondissements : Beauport, La Haute-Saint-Charles et Charlesbourg ».

Photo Jean-François Desgagnés

« Il y a eu des ratés. [...] Les citoyens ont eu des retards dans leurs collectes. La Ville est très préoccupée. »

La conseillère a expliqué que la situation était attribuable à « une problématique avec un de nos fournisseurs ». Il s’agit de Sani-Terre, qui, grâce à sa soumission la plus faible, a obtenu le plus grand nombre de contrats pour couvrir plusieurs secteurs. « Il n’est pas capable d’atteindre ses objectifs. »

La Ville tente maintenant de rajuster le tir et de reprendre le retard. Les deux autres fournisseurs qui avaient aussi obtenu des contrats, Gaudreau et Matrec, ont été appelés en renfort. « Les deux autres compagnies viennent en soutien pour arriver à reprendre le retard », a indiqué Mme Verreault.

Tous les élus des secteurs concernés ont reçu une note cette semaine du service de gestion des matières résiduelles pour leur donner un état de situation. Le fournisseur Sani-Terre a quant à lui été rencontré par la Ville.

Coûts supplémentaires

« Il est très au courant de la situation. C’est lui qui s’occupera des coûts supplémentaires. Ce n’est pas la Ville qui va payer Gaudreau et Matrec pour les heures supplémentaires qu’ils fournissent. C’est le fournisseur qui est fautif », a assuré Suzanne Verreault. Il pourrait s’exposer à une résiliation de son contrat s’il ne parvient pas à rajuster le tir.

« C’est une situation très contraignante pour les citoyens et pour l’administration », a-t-elle déploré, ajoutant que s’il le faut, la saison de collecte, qui devait se terminer aujourd’hui, sera prolongée.

ARRONDISSEMENTS TOUCHÉS

Beauport

Charlesbourg

La Haute-Saint-Charles

CUEILLETTE PROLONGÉE