Homer Simpson doit être très content. Il s’agit de la Journée nationale du beigne et non, on ne parle pas de tour de taille.

Pour souligner l'occasion, le Krispy Kreme du boulevard Lebourgneuf offre un beignet gratuit à chaque client.

Par ailleurs, Tim Hortons a décidé qu'il offrirait le «Timatin sur beigne glacé au miel» pour un avant-midi seulement.