Nicole Pérusse Prémont



Nicole était la fille de Charles Pérusse et Madeleine Charland de Lotbinière.Elle laisse dans le deuil son mari Jacques Prémont, sa fille Claudia P.Prémont (Christian Drolet), son petit-fils Lambert D.Prémont et les enfants de Christian, Julie et Frédérique St-Arnaud Drolet. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Michel (Monique Richer) ainsi que les membres de la famille Pérusse et de la famille Prémont, leurs conjoints, leurs enfants et leurs petits-enfants.Elle quitte plusieurs ami(e)s et proches qui sont touchés par son départ, notamment de grands amis de la communauté du Lakeshore Club de West Palm Beach. Elle a voulu souligner plus spécialement le réconfort qu'elle a reçu de ses âmes-sœurs Claudette, Louise, Renée, Michèle, Lucille et Lynda, leurs conjoints, enfants et petits-enfants.À ma merveilleuse famille et mes cher(ère)s ami(e)s,Le 18 mai 2018 j'ai décidé, en toute sérénité, de quitter la vie, ma vie. Mais je n'ai aucun regret car je l'ai vécue intensément, en appréciant chaque minute de cette belle aventure, ses hauts et ses bas. J'ai eu la grande richesse d'aimer énormément et d'être aimée en retour. J'ai ri, pleuré, j'ai fait des folies et j'ai vécu plein de bonheurs, petits et grands !Merci d'abord à mes chers amis et mon frère Michel pour tout ce que vous m'avez apporté et pour votre support jusqu'à ce grand jour qui est beau malgré la peine puisqu'il représente la fin de cette souffrance devenue insupportable.Que mon souvenir demeure vivant mais en aucun temps synonyme de tristesse pour ma famille. D'abord, ma très chère fille avec qui j'ai vécu tellement de beaux moments jusqu'à la toute fin et ma deuxième "fille" Nat dont le rire résonne encore dans mon cœur.Mon petit-fils Lambert, devenu grand, que j'ai cajolé à satiété et qui me remplit de fierté. Mon gendre, Christian, toujours présent et qui m'a permis de devenir grand-maman par alliance pour la grande Julie et la pétillante Frédérique (Lalou).Et finalement mon Chéri, mon âme sœur, mon alter-ego, mon meilleur ami et mon amoureux de tous les instants. On a vécu, réussi et célébré ensemble. On a essuyé nos larmes, retroussé nos manches et passé à travers cette dernière épreuve. On s'est surtout toujours aimés passionnément jusqu'à la fin.À partir de maintenant, je vous somme de profiter de la vie, de vos vies avec intensité comme si c'était le dernier jour… car je vous aurai à l'œil.Au revoir, je vous aime. Nicole. 18 mai 2018.La famille vous accueillera aude 15 h 30 à 18 h.Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.