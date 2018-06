Dahlin s’imprègne de Buffalo

Sur le plan personnel, le défenseur natif de l’Île-du-Prince-Édouard avoue que la Coupe Memorial lui a insufflé une importante dose de confiance en ses moyens. « Les joueurs juniors rêvent tous de remporter ce tournoi. J’ai appris et compris que j’étais aussi bon que les meilleurs au pays. De plus, pour un petit marché comme Bathurst, de remporter ce tournoi était spécial. »

« Mon but cet été sera de continuer de prendre de la masse afin d’arriver prêt au camp d’entraînement de l’équipe qui va me repêcher. Je veux que la décision de me renvoyer au niveau junior ou non soit difficile pour eux. »