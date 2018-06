Des fleurs et le pot pour la Ville sur la cueillette des résidus verts

Les conseillers de Québec 21, Stevens Mélançon et Jean-François Gosselin, se sont dits satisfaits de la façon dont la Ville de Québec a géré les problèmes de cueillette des résidus verts dans les arrondissements de Beauport, Charlesbourg et La Haute-Saint-Charles.

Dans ces secteurs, les citoyens ont subi plusieurs retards et oublis dans la collecte à cause de l’incapacité du principal fournisseur à rendre le service.

« La gestion de la Ville dans ce dossier-là, on pense qu’ils ont réagi assez rapidement et qu’ils ont pris les mesures en contactant deux autres fournisseurs pour prendre le relais », a exprimé M. Gosselin.

« La Ville va apporter les correctifs nécessaires. Ils vont réviser la façon de faire les parcours et ça va être corrigé dans les prochains jours. Il va y avoir une planification à long terme à faire parce qu’il y a une problématique », a exprimé le président de l’arrondissement, Stevens Mélançon.

Du côté de Démocratie Québec, le conseiller Jean Rousseau estime que des précautions supplémentaires auraient dû être prises par la Ville. « On aurait pu voir venir de loin. Je crois que le fournisseur n’était pas en mesure de répondre à une demande concentrée et accélérée. La Ville aurait dû veiller au grain et demander au fournisseur s’il était prêt. »