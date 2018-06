Des futurs olympiens au Complexe Desjardins ?

Alors que le basketball 3x3 fera son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, les meilleurs joueurs du Québec et des provinces de l’Atlantique seront en action au Complexe Desjardins, les 9 et 10 juin, dans le cadre de la Série Conquête du Canada.

Le Montréalais Kyle Desmarais est tombé en amour avec cette nouvelle discipline, qui se déroule sur un demi-terrain et qui dure 12 minutes, en regardant des vidéos sur YouTube. Il en a ensuite parlé à des amis.

Chantal Poirier / JOURNAL DE MONTRÉAL

Desmarais, Kevin Loiselle, Sebastien Beckett et Mukiya Post ont formé une équipe afin de prendre part à l’étape québécoise de 2017, qui se déroulait à Shawinigan et ils n’ont pas perdu un match.

Chantal Poirier / JOURNAL DE MONTRÉAL

Ils ont obtenu leur billet pour se rendre à Edmonton et prendre part aux Championnats canadiens. Encore une fois, la formation québécoise a tout raflé en remportant tous ses matchs pour être couronnée.

«Le basketball 3 contre 3 est un jeu physique, qui me va bien, a lancé Loiselle, originaire de Saint-Constant. C’est très exigeant physiquement, c’est comme un sprint, on ne peut pas passer les 12 minutes au complet sur le terrain.»

Allonger les carrières et le rêve olympique

Le basketball 3 contre 3 peut permettre à Loiselle et Desmarais, qui roulent toujours leur bosse en tant que professionnels, de continuer de pratiquer le sport qu’ils adorent depuis leur jeunesse, et ce, même si le rêve de la NBA est derrière eux. Ils peuvent même rêver de prendre part aux Jeux olympiques.

La Série Conquête du Canada compte six étapes à travers le Canada. Les gagnants de chacune des étapes et deux équipes invitées se retrouveront au début du mois de juillet à Edmonton pour participer au Championnat canadien. Les gagnants pourront ensuite évoluer sur le circuit mondial et ainsi espérer obtenir des points pour qualifier le Canada en vue des Jeux olympiques de 2020.

Seulement huit pays batailleront pour la première médaille d’or olympique de la discipline. Rien n’est donc gagné pour les Canadiens.

«Le sport est très développé en Europe, a lancé Loiselle. Depuis le début de la saison, ils ont déjà joué quatre ou cinq tournois alors qu’ici, on en jouera un ou deux dans l’année, mais c’est sûr que la perspective de participer aux Jeux olympiques est intéressante, tout athlète espère avoir la chance d’y participer un jour.»

Comme il y aura aussi un volet féminin aux JO, Basketball Canada travaille présentement à mettre sur pied un circuit féminin, histoire de voir des Canadiennes tenter leur coup.

Les amateurs de basketball pourront voir cette nouvelle discipline de proche les 9 et 10 juin prochains puisqu’un terrain sera aménagé près de la fontaine à l’intérieur du Complexe Desjardins pour accueillir près de 100 équipes de quatre joueurs de tous les niveaux et catégories, dont entre 9 et 12 équipes élites.