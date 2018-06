Deux policiers sauvent un bébé de 20 mois

Il était 9 h 47, lorsque les policiers Éric Tremblay et Judith Fournier ont reçu un appel pour un enfant en arrêt cardiorespiratoire, dans le secteur de Beauport. Ils se sont mis immédiatement en route.

« C’était la panique sur les lieux, relate le policier Tremblay. On a éloigné la mère un peu, car son enfant était couché par terre, tout cyanosé, ce qui la mettait dans un état de panique épouvantable. »

« En arrivant, on a vu tout de suite l’enfant couché, au bout du couloir. L’oncle faisait les manœuvres. Je lui ai offert de prendre la relève, il s’est tassé et s’est écrasé par terre, en pleurant », poursuit sa collègue.

« On ne pense pas au fait qu’il pourrait ne plus rien avoir à faire, on fait ce qu’il faut », lance Mme Fournier.