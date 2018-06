De prime abord, Marc Bergevin pouvait-il refuser l’offre des Capitals de Washington ? Deux choix de deuxième ronde, le premier en 2017, le Canadien ayant sélectionné Joni Ikonen, un centre, et le deuxième des deux choix sera identifié dans quelques semaines.

Lars Eller venait de compléter une saison décevante : 13 buts et 13 mentions d’aide, 26 points en 77 matchs et un différentiel de moins 15.

À voir Eller depuis le début des séries, on s’interroge.

L’a-t-on mal évalué ? La garde rapprochée de Bergevin, encore une fois, a-t-elle analysé les qualités et les faiblesses du Danois sans s’arrêter sur l’environnement dans lequel il évoluait, sans accepter que les erreurs du passé avaient retardé le développement de plusieurs patineurs.

J’ai toujours été un défenseur d’Eller. Et je reconnais que les arguments à son sujet ne laissaient pas trop de place à la discussion. Par contre, je crois sincèrement que son évaluation était erronée puisqu’il

Il reste qu’on a lancé la serviette dans le cas de Eller. On a bien failli lancer la serviette dans le cas d’Alex Galchenyuk, bien qu’on ne sait toujours pas si le jeune homme parviendra à sortir du peloton.

On les a blâmés pour leur manque d’effort, pour leur jeu incohérent. Mais qu’a-t-on fait pour ajouter à leur savoir-faire ? Qu’a-t-on fait pour les aider à gravir les échelons ?

On a toujours négligé un élément important : l’encadrement. Qu’a-t-on fait pour permettre aux jeunes attaquants de pouvoir s’illustrer dans l’adversité ? Pour y parvenir, il faut avoir des vétérans capables d’assurer cette responsabilité. Il est primordial pour les décideurs d’une organisation que les jeunes joueurs puissent grandir avec des vétérans capables de tenir les guides à deux mains.

Ils n’ont pas acquis Eller pour en faire un joueur de centre de premier niveau, non ? Ils ont acquis Eller pour ajouter de la profondeur à leur équipe. Derrière Nicklas Backstrom et Evgeni Kuznetsov, on lui a confié des responsabilités accrues : infériorité numérique, deuxième vague en supériorité numérique, mises en jeu importantes.