Filip Zadina joue la carte de la prudence

BUFFALO | Le consensus actuel veut qu’il y ait une lutte entre Andrei Svechnikov et Filip Zadina pour les rangs deux et trois de la première ronde et certains ajoutent Brady Tkachuk à cette liste. Questionné à savoir qui il choisirait entre les trois, Zadina a toutefois refusé de se mettre dans la peau d’un directeur général, vendredi.

Pourtant, le Tchèque n’a pas la réputation d’avoir la langue dans sa poche. Lors du Mondial junior en décembre, Zadina avait mentionné croire en ses chances d’être le deuxième meilleur espoir derrière Rasmus Dahlin. « Je suis bon et je le sais », avait-il alors mentionné en pleine confiance. Vendredi, il s’est fait un peu plus diplomate.

« C’est une bonne question. Voici pourquoi je ne voudrais pas être à la place du directeur général qui devra faire ce choix, a-t-il tout d’abord mentionné lorsqu’invité à classer Svechnikov, Tkachuk et lui-même en ordre. Ce sont deux excellents joueurs et c’est un choix difficile à faire. Je ne peux pas dire, j’aimerais pouvoir nous placer tous en deuxième place. Attendons au repêchage et on verra. »

MONTRÉAL OU CAROLINE ?

Zadina a rencontré 12 formations cette semaine, les 12 premières à choisir le 22 juin. Pour l’instant, la majorité des différents repêchages simulés l’envoient soit en Caroline au deuxième rang ou à Montréal, au troisième échelon.

Questionné à nouveau sur les chances de jouer pour le Canadien de Montréal – il avait mentionné sur les ondes de TVA Sports, il y a quelques semaines, espérer que le Tricolore le choisisse –, Zadina a cette fois joué de prudence.

« Peut-être que le Canadien voudra échanger son choix. J’aimerais m’y retrouver, mais on verra. »

Quant aux Hurricanes, ils en ont profité pour lui parler de la chimie qu’il a développée avec leur choix de premier tour de l’an dernier, Martin Necas, lors du Championnat mondial. Un aspect qui pourrait jouer en sa faveur dans la décision des Hurricanes, a reconnu le président et directeur général de l’équipe, Don Waddell, cette semaine.

« On a parlé que ce serait super de jouer avec lui à nouveau. C’est un excellent joueur et on a développé une belle chimie lors du Mondial junior ici à Buffalo », a raconté Zadina.