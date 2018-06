La Fondation Nordiques, engagée dans la préparation et le succès de nos athlètes amateurs depuis plus de deux décennies, a procédé récemment à sa remise annuelle en versant la somme substantielle de 310 000 $ à même ses fonds privés.

Depuis sa création, c’est donc près de 6 400 000 $ que la Fondation a remis aux étudiants-athlètes et organismes de bienfaisance de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Cette année, les candidatures de plus de 100 étudiants-athlètes ont été retenues en vertu de quatre catégories : Excellence, Élite, Relève et Espoir. Ainsi, le comité d’évaluation a octroyé 22 bourses du volet Or (4000 $), 37 du volet Argent (2500 $) et 43 du volet Bronze (1500 $). Par ailleurs, trois organismes se partageront la somme de 20 000 $ pour l’achat d’équipements ou l’amélioration d’infrastructures : le Cégep Beauce-Appalaches (10 000 $), le Centre Acrobatique Yves Laroche (8000 $) et le Club de ski de fond du Rouge et Or de l’Université Laval (2000 $).

Félicitation pour le travail accompli et bonne retraite à Line Tremblay qui tire sa révérence aujourd’hui, et ce, après 41 ans et 6 mois de service chez Desjardins (DSF). Son conjoint Pierre, sa famille et tou(te)s ses ami(e)s lui souhaitent de profiter de cette nouvelle vie qui s’offre à elle.

5 générations

La famille Defoy, principalement de Lévis, est maintenant constituée de cinq générations avec la naissance d’Éva Poisson Guillemette, fille d’Alexis Savard Guillemette et de Julia Poisson. Voici la photo de famille. On y retrouve, de gauche à droite, Pauline Defoy, 73 ans, Annette Laberge Defoy, 97 ans, arrière-grand-mère d’Arvida au Saguenay, Suzie Defoy Savard, la grand-mère, Alexis Savard Guillemette, 20 ans, le père de la petite Éva. Pour revenir à Annette, elle a 10 enfants vivants, 25 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants et maintenant une arrière-arrière-petite-fille (Éva).

50 ans de mariage

Fernande Racine et Gilles Paquet, de l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 1er juin 1968 à l’église de Saint-Rodrigue. Leur enfant Stéphane, leurs petits-enfants Thalia et Gabriel, ainsi que leurs frères, sœurs et ami(e)s les félicitent. Leurs noces d’or seront soulignées le dimanche 17 juin lors d’un brunch au restaurant Le Dijon de l’Hôtel Signature Québec (ex-Four Points). Si vous voulez vous joindre au groupe, contactez Pierre Paquet au 418 872-3912.

Confrérie des Amis

Les membres de la Confrérie des Amis du Québec ont rendu récemment, lors de la soirée des membres, un hommage particulier à Jean Gamache (Assurances Jean Gamache) afin de souligner sa précieuse collaboration pour le recrutement de nouveaux membres de cet organisme à but non lucratif qui a pour objectif de regrouper des hommes travaillant dans divers domaines de la société de la région de Québec, afin de mieux se connaître et de partager certains loisirs. La Confrérie s’engage aussi socialement en venant en aide à différents organismes qui sont dans le besoin. Sur la photo, de gauche à droite : Jean Sawyer, président, Jean Gamache et Jacques Guay, responsable de l’activité.

Anniversaires Photo courtoisie

André Drolet (photo), député sortant de Jean-Lesage (PLQ), 64 ans... Roman Josi, défenseur des Predators de Nashville (LNH), 28 ans... Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, 40 ans... Alanis Morissette, chanteuse canadienne, 44 ans... Rocco Cortina, des restaurants Il Matto de Sainte-Foy et Québec, 46 ans... Danyelle Blouin, vice-présidente chez Créapub Design... Ron Wood, guitariste des Rolling Stones depuis 1975, 71 ans.

