«Je mettrais mon argent sur Golden State» - Khem Birch

Le Montréalais Khem Birch, qui a porté les couleurs du Magic d’Orlando au cours de la saison, n’a pas hésité une seconde pour déclarer qu’il favorisait les Warriors de Golden State pour remporter la finale de la NBA.

L’Agence QMI l’a rencontré vendredi, au lendemain du premier match de la finale remporté par les Warriors au compte de 124-114, en prolongation, aux dépens des Cavaliers de Cleveland.

«Les Cavaliers avaient le match entre les mains, mais ils ont fait quelques erreurs en fin de match, a-t-il analysé. LeBron James a marqué 51 points et ils n’ont pas été en mesure de gagner. LeBron est un des meilleurs joueurs de tous les temps.»

Le deuxième match de la série sera présenté dimanche à Oakland.

Une saison recrue satisfaisante

À 25 ans, le Montréalais de 6 pi 9 po vient de compléter sa première saison dans la NBA au sein d’une équipe en reconstruction, qui a terminé au quatrième rang de la section Sud-Est en vertu d’une fiche de 25-57.

Il a pris part à 42 rencontres au cours desquelles il a maintenu une moyenne de 4,2 points par match et 4,3 rebonds par rencontre.

Il n’a pas vu beaucoup d’action en début de saison, mais à compter du début janvier, il s’est retrouvé sur le terrain plus souvent qu’à son tour passant même plus de 25 minutes sur la surface de jeu à quelques reprises.

Il a marqué au moins 10 points à chacun de ses six derniers matchs de la saison, dont 13 lors du dernier, un sommet pour lui cette saison. .

«C’était une bonne saison d’apprentissage pour moi, a-t-il lancé. Mon but était d’être inséré dans la formation et d’avoir du temps de jeu. Je m’attends à avoir un rôle plus important la saison prochaine maintenant que j’ai plus d’expérience.»

Il sera possible de rencontrer Birch les 9 et 10 juin prochains lors de la Série Conquête le Canada, un tournoi de basketball 3x3 qui sera présenté au Complexe Desjardins.