Kanye West a pensé au suicide: une critique de «ye»

Fut un temps où une sortie d’album de Kanye West était un évènement majeur.

C’était comme si la Terre arrêtait de tourner pendant quelques heures et qu’il n’y avait que cela d’important.

Les fans s’échangaient des SMS tout en consultant les blogues en tentant de trouver du symbolisme caché dans ses pièces.

Pour les autres, c’était une chance de critiquer ce dernier, probablement parce que son honnêteté était effrayante, et parfois difficile à digérer.

Kanye à son meilleur a tout de même une estime de lui même démesurée. Les mots «narcissique» et «égocentrique» ne sont pas des exagérations en parlant de lui. Mais son œuvre plus grande que nature fait en sorte qu’on peut lui pardonner ce comportement qui peut parfois être difficile à accepter.

«Défendre» Kanye

Par contre, Kanye à son pire est plus difficile à défendre. Et c’est avec ce Kanye que nous vivons depuis quelques mois.

Entre défendre Candace Owens, déclarer son amour pour Donald Trump ou prétendre que l’esclavage pouvait être un choix, ça devient de plus en plus difficile justifier son amour pour West.

C’est un couteau à deux tranchants, car ce qui fait de Kanye un artiste aussi admiré, c’est son honnêteté et sa franchise.

Mais c’est aussi ce qui fait de lui un personnage aussi polarisant.

C’est ainsi que nous ne retrouvons, le premier juin 2018

Tôt ce matin, West a fait paraître ye, son huitième album studio.

Sur ye, on retrouve un Kanye West plus vulnérable.

Il ne veut pas nous impressionner. Il ne veut pas nous convaincre de rien. Il veut qu’on voie ce qui se passe dans son cerveau.

C’est un album beaucoup plus intime que Life of Pablo, paru il y a deux ans

Kanye essaye moins de créer des univers affalés.

Il s’en tient plutôt à une production plus délicate. Plus «soulful». Plus Kanye West.

Le début de l’album peut sembler déstabilisant, le style changeant sporadiquement, mais graduellement, on retrouve une sorte de bel agencement.

Parfois, Kanye West livre un monologue, tandis qu’à d’autres moments il chante carrément.

Côté rimes

Ses textes ne sont pas aussi techniquement impressionnants qu’ils l’ont déjà été, mais les propos sont assez intéressants pour s’assurer qu’on ne manque pas un mot.

Au cours des sept pièces cumulant un peu plus de 23 minutes, Kanye West a quand même le temps de traiter d’une variété de sujets, notamment de ses problèmes de santé mentale.

Il lance l’album en parlant du fait qu’il pense parfois à se tuer.

Today I seriously thought about killing you

I contemplated, premeditated murder

And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you, so...

Ces paroles déstabilisantes mettent vraiment la table pour le reste de l’album.

West démontre aussi beaucoup d’empathie pour son épouse, Kim Kardashian, qui doit subir les répercussions de ses sorties.

Il traite aussi du sujet de comment devenir père d’une fille l’a changé en tant qu’homme et a aussi changé sa perception des femmes (bien qu’il lui reste encore du travail à faire à cet égard).

ye a un très bon débit et s’écoute très bien. Par contre, un des points faibles est qu’il est un peu court.

Cet album ne réussira certainement pas à convaincre un non-initié. Mais, pour les fans qui se demandaient si la débandade publique du rappeur allait affecter son art, ye devrait être un cadeau bien reçu.

8 sur 10

Si vous avez besoin d'aide

