La contradiction Rozon

Vous ne trouvez pas ça bizarre qu’au moment même où on se préoccupe comme jamais du sort des femmes et de la place des femmes en entreprise, quatre femmes haut placées sont congédiées et ça ne fait pas de vagues ?

Je parle bien sûr du licenciement des quatre sœurs Rozon.

C’est ironique non, que la chute de Gilbert Rozon se fasse dans la mouvance #metoo ... mais que ce soient quatre femmes qui en paient le prix ?

C’est singulier qu’en voulant punir un homme on punisse quatre femmes. Pas très féministe tout ça.

On jase là. Mais je vous rappelle qu’au moment où on se parle, Gilbert Rozon ne fait face à aucune accusation. Qu’aucun procès n’a eu lieu. Et qu’aucun verdict ne l’a condamné.

Les sœurs seraient-elles donc « trouvées dérangeantes » par association pour des gestes qui non seulement n’ont jamais été soumis à la Cour mais qui en plus ne les implique pas personnellement ?

Dans une société de droit, on ne désigne pas de coupable tant que le principal intéressé n’a pas eu droit à une défense pleine et entière. A fortiori ce principe s’applique à l’entourage.

Les sœurs ont-elles été congédiées en seule vertu de leur nom de famille ? Ce serait terriblement injuste.

Pourquoi seraient-elles tenues responsables de gestes qui ont été présumément commis par un autre ? Ce serait donc une « culpabilité » par le sang ? Quelle drôle d’idée !

On s'offusque qu'une femme soit uniquement présentée comme "la femme de..." mais on ferme les yeux quand une femme est réduite à "la soeur de ..." ?

On serait scandalisé que la mère, ou les enfants, d’un homme ou d’une femme sur qui pèsent des allégations graves subissent des conséquences financières et psychologiques.

J’ai un énorme malaise avec ce type de justice expéditive qui envoie au cachot de l’opinion publique des individus qui ne sont accusés de rien.

On vit vraiment une drôle d’époque.