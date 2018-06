La nouvelle Maserati électrique atteindra les 100 km/h en 2 secondes

Dans le plan quinquennal présenté par FCA, le volet portant sur Maserati fournissait de nombreux détails au sujet de l’Alfieri.

Si ce nom vous est familier, c’est tout à fait normal. Ce coupé sport a été présenté au Salon de l’automobile de Genève 2014, mais il en est encore au stade de prototype.

Alors qu’il est était prévu que l’Alfieri soit animée par un moteur V6 turbocompressé ou un V8, Maserati a plutôt décidé d’emprunter le virage vert. En effet, trois versions seront offertes : hybride, hybride rechargeable et 100% électrique.

Maserati Alfieri Concept 2014 Maserati

En ce qui concerne la version complètement électrique, le gestionnaire de la marque Maserati, a présenté quelques données techniques qui sont plus que prometteuses. En plus du rouage intégral, elle pourra atteindre les 100 km/h en près de 2 secondes. Quant à la vitesse de pointe, elle s’élève à 300 km/h. Il n’a toutefois pas été question d’autonomie, de prix ou de sa date d’arrivée.

Il ne s’agira pas du seul véhicule entièrement mû par l’électricité. En plus de l’Alfieri, on retrouvera aussi une Alfieri cabriolet, une Quattroporte et un Levante. L’ensemble de ces véhicules électriques sera commercialisé sous une nouvelle division nommée «Maserati Blue».

Cela dit, Maserati entend électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici 2022.

Maserati Alfieri Concept 2014 Maserati

Un nouveau véhicule utilitaire sport

Maserati a aussi annoncé qu’elle ajouterait un deuxième véhicule utilitaire sport (VUS) à son catalogue. Celui qui n’a pas encore été baptisé offrira une version hybride et hybride rechargeable. On nous promet un parfait équilibre des masses de même qu’une version plus performante qui portera le nom «Trofeo».