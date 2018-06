Le numéro 1 mondial du pétrole Mobil s’implante au Québec

« Nous regardons des sites actuels de Loblaw où il y a assez d’espace pour construire une station à essence, et nous voulons aussi ajouter la marque Mobil à des endroits qui ne sont pas près d’une épicerie », confirme au Journal Joseph C. Calderone, PDG de la filière du fonds ontarien Brookfield BG Fuels qui a obtenu le droit d’utiliser la marque ici.

Au Canada, la multinationale américaine ExxonMobil, valorisée à plus de 445 milliards $, possède 70 % d’Imperial Oil. Imperial Oil a deux branches : Esso et Mobil, qu’elle va lancer avec BG Fuels.

Le grand responsable de l’implantation de la marque texane chez nous, Joseph C. Calderone, jure par ailleurs que l’essence vendue chez Mobil proviendra du Québec. « L’essence, je le promets, viendra du système de raffinage québécois », insiste-t-il.

Par contre, même si Mobil va développer le concept à la Costco, style « épicerie-essence », les automobilistes ne doivent pas s’attendre à l’avoir à bas prix. « Nous n’aurons pas des prix égaux à Costco, non », laisse tomber M. Calderone.

Selon lui, Mobil « alignera » ses prix sur le marché et misera plutôt sur son système de points Optimum pour que les Québécois puissent « avoir de gros rabais sur la nourriture en les utilisant ».

« Ces points seront échangeables contre de l’épicerie gratuite ou des produits de santé ou de beauté dans tous les magasins Maxi, Provigo et Pharmaprix », précise la directrice principale des affaires corporatives et communications de Loblaw, Johanne Héroux.

Hier, le porte-parole de Costco, Ron Damiani, n’a pas voulu se prononcer sur l’arrivée de la bannière. « On ne commente pas l’environnement compétitif au niveau de l’essence ou d’autres choses », a-t-il répété.

De son côté, Couche-Tard, qui possède 530 stations-service au Québec, après avoir avalé les 270 stations Esso au Québec et en Ontario pour près de 1,7 G$ il y a deux ans, et plus récemment 110 Ultramar au Québec, ne s’est pas montrée inquiète.