Le succès de Creaform à Lévis

Découvrez Creaform, une entreprise établie à Lévis depuis près de 16 ans, qui fabrique et met en marché des technologies de mesure 3D portables, en plus de se spécialiser en services d’ingénierie. Creaform a choisi Lévis dès le départ, notamment en raison du support constant que lui a apporté la municipalité, de la vigueur économique de la ville, du bassin de main-d’oeuvre différent de celui de Québec, du milieu de vie accueillent, etc.

En novembre dernier, l’entreprise a déménagé à l’Innoparc Lévis, dans une nouvelle bâtisse offrant un lieu de travail inspirant et varié à ses employés. Encore une fois, la municipalité lui a apporté son appui, entre autres, en s’assurant que le service de transport en commun se rende jusqu’au nouveau complexe de 76 000 pc.

Construit au coût de 20 M$, il compte entre autres, un immense terrain de 7 000 pc pour s’amuser, une cafétéria ouverte sur le parc, un café bistro, divers lieux de réunions, un gym, des coins lectures paisibles... Les employés peuvent y travailler n’importe où!