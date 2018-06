Les Golden Knights confiants

« Je ne sais pas comment l’expliquer, mais nous avons toujours été bons après un revers, a rappelé le gardien Marc-André Fleury. Nous avons gardé la même mentalité depuis le début de la saison. Peu importe ce qui arrive, nous nous concentrons toujours sur la rencontre suivante. Nous sommes bons pour oublier et regarder devant nous. Nous refusons toujours de nous laisser décourager. »

« Notre équipe fait un bon travail pour garder les deux pieds sur terre, a souligné le rapide défenseur. Oui, tous les matchs de la finale de la Coupe Stanley sont importants et nous aimerions tous les gagner. Mais ce n’est pas toujours le cas. »

« Nous trouvons des façons de ne pas devenir trop nerveux malgré l’immense enjeu, a-t-il enchaîné. Nous nous concentrons sur le devoir à accomplir et nous oublions les distractions. Nous restons alertes mentalement, mais nous sommes aussi détendus. Nous jouons au hockey depuis notre enfance, ça reste le même sport. »

Alex Tuch n’a pas trop perdu le sommeil depuis la fin du deuxième match. L’ancien choix de premier tour du Wild du Minnesota a raté une occasion en or de créer l’égalité 3 à 3 dans les dernières secondes du deuxième match. Braden Holtby l’a privé d’un but en étirant son bâton pour bloquer son tir après une passe précise de Cody Eakin.

« Honnêtement, j’ai vu de pires jeux que ça depuis que je joue au hockey, a raconté Tuch. C’était un très bel arrêt, ce type de jeu peut survenir. Dans le premier match, les Caps avaient aussi manqué un but ouvert [Lars Eller] dans les dernières secondes. J’ai oublié ce jeu et je me concentre sur la prochaine rencontre. »