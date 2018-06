Certains jeux vidéo sont BONS pour la santé et voici pourquoi!

Les jeux vidéo qui demandent aux joueurs de bouger pouvaient contribuer à améliorer les capacités physiques et la qualité de vie des patients souffrant de problèmes cardiaques.

Une nouvelle étude internationale a permis de découvrir que les jeux vidéo qui demandent aux joueurs de bouger pouvaient contribuer à améliorer les capacités physiques et la qualité de vie des patients souffrant de problèmes cardiaques.

Ces résultats sont les premiers émanant de l'étude HF-Wii, qui a suivi 605 patients atteints d'insuffisance cardiaque dans six pays (États-Unis, Italie, Allemagne, Suède, Israël et Pays-Bas) afin d'évaluer l'effet positif potentiel des jeux vidéo actifs sur la santé physique de tels patients.

Les participants ont été répartis aléatoirement en deux groupes, l'un étant assigné à un programme de jeux vidéo actifs et l'autre à un régime d'exercice physique classique.

Les patients du groupe jeux vidéo ont reçu une console Nintendo Wii chez eux après avoir suivi un tutoriel leur expliquant comment l'utiliser, et ils ont reçu comme consigne de jouer pendant 30 minutes chaque jour.

L'amélioration des capacités physiques des participants était évaluée grâce à un test de marche de six minutes. Au début de l'étude, il n'existait aucune différence entre les deux groupes en termes de distance parcourue pendant ce délai. Cependant, après trois mois, les patients du groupe jeux vidéo pouvaient marcher plus loin (33 mètres de plus en moyenne) que ceux de l'autre groupe.