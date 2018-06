Les rôles inversés

France Castel est habituée à séduire les hommes à l’écran. Mais dans Quand l’amour se creuse un trou, c’est d’un homme de 17 ans que son personnage s’éprend. Et vice-versa.

« C’est confrontant. C’est assez audacieux et c’est ça qui est le fun. On voit souvent le contraire : une histoire d’amour entre un vieil homme et une jeune femme. J’ai aimé la poésie du scénario, le sérieux du réalisateur qui ne s’intéresse qu’à des sujets tabous », confie-t-elle, croisée à la première du spectacle musical Les Choristes, au Monument National.