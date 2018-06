Lévis sous les projecteurs

Ne manquez pas l’émission Pleins Feux sur Québec consacrée à la Ville de Lévis, demain, qui change de nom pour l’occasion devenant Pleins Feux sur Lévis! Au programme, une entrevue avec le maire Gilles Lehouillier, qui abordera plusieurs sujets faisant vibrer sa ville. L’effervescence du Quai Paquet, la vigueur économique, les entreprises internationales qui s’établissent et se développent à Lévis, la riche vie culturelle qui anime la municipalité, les projets en cours et ceux à venir, sa vision à court et à long terme et encore plus de sujets y seront abordés. Le Journal de Québec vous réserve également, dans son édition de demain, un cahier spécial sur Lévis.