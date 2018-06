L’offensive en panne

Les troupiers de Patrick Scalabrini devront donc attendre avant de sortir le balai pour la première fois de la saison. Dans le cas des Boulders, la victoire baissera le niveau de pression du gérant Jamie Keefe puisque son club s’était incliné à ses six précédentes sorties de ce voyage à Trois-Rivières et Québec.

Les Capitales ont ensuite seulement réussi à amener deux coureurs à 90 pieds de la plaque, Josh Vitters n’atteignant pas l’objectif en quatrième manche et Edgar Lebron étant retiré sur un optionnel. Après avoir atteint le premier coussin, Lebron avait volé le deuxième puis touché au troisième sur un amorti-sacrifice de Stephen Gaylor.

Trevor Bayless n’a pas aidé la cause de ses coéquipiers lorsqu’il a été appelé sur la butte au septième tour au bâton des représentants de l’État de New York, allouant trois coups sûrs ainsi que le point qui s’est avéré fatal aux Capitales. Jay Johnson a complété les deux dernières manches.

Remis de sa blessure au pied, Josh Vitters effectuait un retour au jeu au troisième coussin pour les Capitales. L’ancien troisième choix au total du repêchage par les Cubs de Chicago a obtenu un simple en quatre présences au bâton...Brad Antchak remplaçait Lachlan Fontaine au premier but, position qu’il expérimentait pour la première fois de sa carrière. « Il est très bon partout et il se déplace bien. Quand tu es bon pour jouer à l’arrêt-court, tu peux jouer n’importe où », racontait Scalabrini avant le lancer inaugural. Fontaine a regardé l’action depuis l’abri... Jordan Serena, qui sera employé à toutes les sauces sur le terrain durant la saison selon le gérant, faisait pour sa part ses débuts à l’arrêt-court, après avoir évolué comme deuxième-but, receveur et voltigeur jusqu’à maintenant... Le lanceur Brett Lee (0-0) sera d’office pour le début de la série de trois parties à domicile contre les Aigles de Trois-Rivières (8-5), ce soir. Les hommes de T.J. Stanton étaient en congé, hier.