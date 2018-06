«Nous devons gagner» -Raheem Edwards

L'Impact de Montréal n'a plus le choix: il se doit de gagner des matchs, peu importe la façon.

«Nous devons gagner, je ne sais pas comment nous allons gagner, mais nous avons besoin d'une victoire, c'est aussi simple que ça», a dit le milieu de terrain Raheem Edwards, vendredi, lors de l'entraînement des siens.

Cependant, pour l'emporter, le onze montréalais devra marquer. Les hommes de Rémi Garde ont été blanchis lors de leurs quatre derniers matchs pour un total de 6 heures et 22 minutes de jeu sans but.

«Marquer dans les premières minutes de la rencontre [samedi] serait l'idéal», a déclaré le défenseur Daniel Lovitz.

Si l'Impact réussit enfin à trouver le fond du filet, on pourrait avoir droit à un festival offensif face au Dynamo, au Stade Saputo. La formation texane compte dans ses rangs Romell Quioto, auteur de trois buts et six passes décisives cette saison, ainsi qu'Alberth Elis, deuxième buteur de la MLS avec huit filets à seulement 22 ans.

«Ce sont des gars rapides et ce sera tout un défi de jouer contre eux», a avoué Edwards.