«On s’attend à un festival extraordinaire»

Il reste beaucoup à faire sur la mythique berge de Petite-Vallée pour accueillir les quelque 20 000 festivaliers attendus dès la fête nationale. Une dizaine d’ouvriers, dont plusieurs sont retraités et bénévoles, s’affairent depuis le 18 mai à ériger le chapiteau, dont le coût s’élève à 600 000 $.

Plus grande capacité que le théâtre

Les planchers et la structure, conçus pour résister à des vents de 140 km/h, sont montés exactement à l’endroit même où se trouvait le Théâtre de la Vieille Forge, ravagé par un incendie le 15 août dernier.

Le chapiteau sera ensuite divisé en deux salles distinctes de 300 places en formule cabaret et 150 places dans un café-bistro ; il accueillera entre autres les spectacles d’Hubert Lenoir, Émile Proulx-Cloutier, Galaxie et les passeurs Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur. Il contiendra aussi une cuisine équipée.