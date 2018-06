Sommet du G7: les pompiers sont équipés et se disent prêts

Le service de protection contre les incendies de la Ville de Québec a acheté des équipements pour faire face au G7 et se dit prêt.

«En lien avec nos responsabilités, on s'est préparés. On a mobilisé des gens et on est prêts à y faire face.»

Le directeur du service de la protection contre les incendies de la Ville, Christian Paradis, a brièvement abordé la question du Sommet du G7, lors de la présentation du schéma de couverture de risques de la ville, vendredi.

Sans vouloir dévoiler les stratégies d'action et les moyens mis en place pour la préparation de ses équipes, le chef a confirmé que le service a posé des actions en prévision de l'événement.

«On a acheté des équipements. (...) On va avoir des effectifs, mais je n'irai pas dans le détail. Tant en équipement qu'en effectifs, on s'est préparés. On a formé nos gens, on les a préparés. On a conscience du risque et on est en constante communication avec nos collègues de la police. On connaît les risques avec l'arrivée du G7, qui sont modérés, somme toute.»

Quant aux factures, «on verra ce qui sera envoyé (au fédéral). On va faire le bilan à la fin de l'exercice», a ajouté le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand.