[SONDAGE] Quel groupe devrait accompagner Marie-Chantal Toupin pour son spectacle de la Saint-Jean?

Hier, Marie-Chantale Toupin mettait le feu à Facebook en proposant une offre particulièrement alléchante.

«Qui sera le band chanceux qui viendra tripper et jouer AVEC MOI sur scène, pour la Fête nationale !?! Envoie-moi ton DÉMO en privé! GO PARTYYY!!!»

(La chanteuse nous a habitué à plus de lettres majuscules. C’en est presque déstabilisant.)

Alors? Qui sera l’heureux élu?

Un band composé entièrement de musiciennes pourrait se nommer Mes chums de filles pour l’occasion?

Disque dur fait don de soi

Pour accélérer le processus, Disque Dur a décidé d’aider la chanceuse.

Nous vous proposons donc ici des formations aptes à apprendre les chansons de son répertoire pendant les trois prochaines semaines.

Et vous, chers lectrices et lecteurs, devez voter pour le choix qui vous semble le plus approprié.

Si vous avez d’autres propositions que les nôtres, veuillez nous en faire part dans les commentaires!