La 3e édition du Québec Bacon Fest envahira ExpoCité demain, alléchant les « fous » du bacon qui salivent déjà à l’idée de le déguster d’innombrables façons. Quel inspirant péché mignon ce bacon !

Dès 9 h 30 demain, des milliers de gourmands (10 000 l’an dernier) se laisseront guider par le parfum évocateur du flanc de porc salé, fumé et tranché qui frémit, pour prendre part au Québec Bacon Fest.

Plaisir coupable, certes, le bacon est demeuré au fil des ans un aliment chouchou des Québécois. « Ce qui est intéressant désormais, c’est l’ouverture des gens à explorer de nouvelles façons de travailler ou présenter un produit [...]. Ainsi, terminée l’époque où on ne présentait le bacon qu’en formule brunch ou en club sandwich, même si on aime le déguster ainsi », constate Claire Michaud, directrice communications marketing de Breton Tradition 1944 inc.

Photo Fotolia

Le cornet de mac’n cheese avec caramel au bacon de La Belle et La Bœuf, la tartine de bacon fumé au poivre des dunes, laqué à la tire d’érable avec fromage Blé-des-Sables du Tournebroche et la Power dog 2.0 (saucisse de porc, fromage cheddar, épices magiques et bacon dans une pâte à la bière) de la Boucherie Jacques Beaulieu, ne sont que quelques exemples de la créativité que permet le bacon.

Il y aura aussi le Wagyu dog avec mayonnaise à la marmelade de bacon et fromage Calumet du Chien Sossis, les côtes levées de dos, sauce érable et crumble de bacon du Côtes-à-Côtes Resto Grill et la pizza déjeuner pommes, canneberges, érable, fromage fort et bacon de duBreton.

Quelles sources d’inspiration pour les grands amateurs de bacon comme Marto Napoli, « l’ambassadeur du bacon », qui en met dans tout et en mange tous les jours, suivant une diète cétogène portant ses fruits.

Avec simplicité

Même lorsqu’on préfère le bacon dans sa plus simple expression, il n’est pas interdit de lui donner une saveur particulière, notamment en roulant les tranches dans la cassonade avant de les faire caraméliser au four, comme le suggère Yannick Montplaisir, chef exécutif des restaurants Shaker Cuisine & Mixologie.

« Je défie les gens d’en prendre seulement une tranche et de s’arrêter là », dit-il. Et pourquoi ne pas ajouter des épices, du sirop d’érable ou de la sauce piquante, comme la toute nouvelle BBB (bourbon, bacon et barbecue) de Firebarns, offerte en 26 onces pendant l’événement ?

Le Shaker a aussi trouvé la façon d’obtenir un bacon d’une tendreté extrême, en faisant cuire des flèches entières au thermocirculateur pendant environ huit heures. À découvrir !

Du bacon à boire !

Patrice Plante, LE Monsieur Cocktail, suggère même d’incorporer ce péché gourmand dans vos « drinks ». En enrobant le contour du verre avec de petits morceaux de bacon mélangés avec du sel ou des épices à steak. Dans des « sours », en conjuguant l’huile de cuisson avec du bourbon, du sirop d’érable, du jus de citron et un blanc d’œuf, pour obtenir « un cocktail homogène et savoureux qui laisse du gras de bacon sur le bord des lèvres ».

Photo courtoisie, Monsieur Cocktail

Ou en infusion, en ajoutant le bacon cuit ou juste son huile dans un alcool. Après une journée de repos, on place la bouteille au congélateur afin de retirer le gras qui se cristallisera en surface, puis on déguste l’alcool aromatisé en Margarita ou en Bloody au bacon par exemple.

Dégustez également la déclinaison de trois bières fumées au bacon de l’INOX, faites à partir de malt qui a été fumé en même temps que du flanc de porc. Puis trempez vos lèvres dans un café Érable Bacon 100 % Arabica de La Tasse bleue, composé de grains de café torréfiés fumés quelques heures avec du bacon et aspergés de sirop d’érable avant d’être moulus et infusés.

Plaisirs sucrés-salés

Et puisque le bacon accompagne souvent les crêpes au sirop d’érable et les gaufres au chocolat matinales, il semble tout naturel de l’incorporer dans nos desserts.

Photo courtoisie, Côtes-à-Côtes Resto Grill

À titre d’inspirations, Pâtisserie Michaud a enfourné un pudding chômeur à la bière Marto Bacon, coiffé d’une barbe à papa au sirop d’érable parsemée de morceaux de bacon, tandis que le Côtes-à-Côtes Resto Grill a privilégié un brownie triple chocolat frit en pâte tempura dans une croûte de bacon et sauce au chocolat.

Photo courtoisie, Pâtisserie Michaud

Le site de duBreton (dubreton.com), présentateur de l’événement, suggère d’autres recettes dont la Crème glacée forêt noire, cassonade et bourbon et le Bacon confit à l’érable et glacé au chocolat.

Bacon de saumon

Finalement, si on vous propose du bacon de saumon, obtenu en faisant simplement cuire du saumon fumé jusqu’à ce qu’il devienne croustillant, acceptez !

Photo courtoisie, Shaker Cuisine & Mixologie

Nicky Sushis l’appelle le « bacon des mers » et le servira en sashimi accompagné d’une mousse au fromage à la crème et betterave, tandis qu’au kiosque de Shaker Cuisine & Mixologie, il agrémentera un tartare de saumon.

Le Québec Bacon Fest, c’est :

Plus de 40 kiosques 100 % bacon rassemblés à ExpoCité

Des bouchées mettant en vedette le bacon offertes au coût de 1 $ à 4 $

Le concours « Le plus grand mangeur de bacon », dont le prix à gagner est un approvisionnement en bacon duBreton pendant un an

Une place importante à l’alimentation cétogène

Plusieurs conférences, ateliers et prestations artistiques

Un hommage à Guy Fieri

► Billets et forfaits en vente au https://lepointdevente.com/billets/qbf180602002 ou sur place le jour de l’événement.

► Informations : www.quebecbaconfest.com