Soupçonné de 42 crevaisons, un homme reste en prison

TINGWICK | Un homme soupçonné d’avoir crevé les pneus du nouveau chum de son ex à plusieurs reprises, d’avoir causé des dommages à son érablière et d’avoir tué ses animaux de ferme devra purger sa peine de prison au complet, car il est encore considéré comme dangereux.

Mélanie Larochelle et son conjoint Alain De Serre sont terrorisés à l’idée que Steve Larrivée sorte de prison dans les prochains mois. D’ici un an, il aura fini de purger toute sa peine de détention pour le harcèlement et des méfaits qu’il leur a fait vivre entre 2007 et 2010.