Trois régions viticoles où partir en vacances cet été

Suivre la route des vins n’a jamais été aussi facile. Pas besoin d’être un connaisseur pour se lancer dans un voyage à travers les vignobles et s’arrêter goûter les vins. L’œnotourisme n’a jamais été aussi populaire. En camping, tente-roulotte, B&B, hôtel, spa, les options sont nombreuses et le bonheur à portée de toutes les bourses. Et trois règles d’or pour une « descente de cave » réussie.

Prendre rendez-vous

Dans tous les cas, il est toujours préférable de prendre rendez-vous à l’avance, que ce soit par téléphone ou par courriel. N’oubliez jamais qu’un vigneron n’est pas un G.O. Sa vie tourne autour de la vigne. Ne soyez pas offusqué s’il passe en coup de vent vous saluer. Sentez-vous plutôt honoré.

Planifier

Prévoyez suffisamment de temps entre vos visites. L’idéal, c’est une visite le matin, un lunch qui s’étire, une balade dans le vignoble, puis une autre visite en fin d’après-midi. Soyez respectueux de votre horaire. Certaines visites peuvent facilement s’étirer. Prévenez si vous avez du retard et, surtout, ne jamais oublier de se présenter à un rendez-vous à moins d’annuler.

Cracher

Pour bien des gens, il est malaisant de cracher du vin. Les pros, ça va, ils font ça comme aller à bicyclette, mais quand on n’a jamais craché de sa vie, on ne sait pas comment s’y prendre. Dites-vous que c’est essentiel si vous voulez profiter au mieux de votre expérience. D’autant si vous prenez le volant ensuite. Bref, n’ayez pas peur d’avoir l’air fou. Et si vous avez peur de vous éclabousser, ne portez pas de blanc...

Prince Edouard County

Situé à environ 4 h de route de la métropole, le comté de Prince Édouard est l’endroit rêvé si vous avez la fibre du campeur et que vous cherchez un endroit permettant l’équilibre entre la plage et les descentes de cave. Les vins sont généralement chers. Il faut comprendre que la production est assez petite et que les vins ont bonne presse partout dans le monde.

Cabernet Franc 2013, Grange of Prince Edward

Photo courtoisie, SAQ

13 % Prince Édouard | Vin rouge | 25,60 $ | 2,3 g/l

★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 12711168

Niagara

C’est le petit Napa à 6 h de route de Montréal. La région est toujours aussi belle avec ses majestueuses chutes à proximité. De nombreux itinéraires, à voiture, à bicyclette ou à pied sont possibles. Une région qui a énormément progressé sur la définition de terroir ces 20 dernières années.

Unoaked Chardonnay 2016, Château des Charmes

Photo courtoisie, SAQ

12,7 % Ontario | Vin blanc | 14,00 $ | 3 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 56754

Le Québec

L’œnotourisme est de plus en plus populaire au Québec. Que ce soit la Montérégie, les Cantons-de-l’Est ou l’île d’Orléans, les vignobles québécois n’ont jamais été aussi intéressants. On peut facilement se régaler dans les domaines bien établis comme Ridge, Orpailleur, Brome, Coteau Rougemont, ou chez le nouveau et spectaculaire Vignoble Ruisseau. Je vous suggère fortement d’aller faire un tour du côté de chez Pinard & Filles, Nival et Pervenches dont les vins sont étonnants et permettent de pousser plus loin la viticulture au Québec.

Cuvée William 2017 blanc, Vignoble Rivière du Chêne

Photo courtoisie, SAQ

12,2 % Basses-Laurentides | Vin blanc | 15,25 $ | 4,3 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 744169

