Un quinquagénaire de Québec porté disparu

La police de Québec sollicite l’aide de la population pour retrouver Jean-François Dupuis, un homme de 51 ans qui n’a pas été vu depuis mercredi matin.

M. Dupuis a quitté sa résidence de Sainte-Foy vers 9h45, mercredi, à bord de son véhicule, une Toyota Camry 2009 de couleur beige. L’automobile est immatriculée 683 XRD.

La famille, qui a demandé à ce qu’un appel à tous soit fait, dit avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Jean-François Dupuis mesure 5’6’’ et pèse 275 lb. Il a les yeux pers et les cheveux gris, avec une légère calvitie. Au moment de sa disparition, il portait un chandail bleu marin et un jean bleu. Il a un tatouage d’aigle sur la poitrine et une cicatrice au dos.

Toute personne qui l’aperçoit est priée de contacter le 9-1-1 sur-le-champ.

Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE-180530-096.