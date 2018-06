Une bière à l’image du «futur» 3e lien Québec-Lévis...

Afin de célébrer ses trois ans d’existence, le Monde des Bières de Saint-Nicolas présente une bière anniversaire à l’image d’un des sujets d’actualité ayant fait le plus de bruit dans la dernière année (et, on l’imagine, de celles à venir)...

Intitulée «La 3e lien», cette bière rousse chêne & bourbon a été brassée par les artisans du Corsaire à Lévis.

«Des copeaux de chêne gorgés de bourbon de qualité rappellent l'intégration du Monde des Bières dans un milieu agréable et accueillant, comme la bière rousse dans laquelle ils ont baigné», a annoncé l’entreprise sur son compte Facebook.

La 3e lien est «parfaite pour les amateurs de bières qui recherchent complexité et nouveauté!», est-il aussi inscrit!

Les amateurs de houblon peuvent se procurer cette bière spéciale, dans les cinq succursales du Monde des Bières!