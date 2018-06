Une réussite pour un Hamlet audacieux

L’histoire d’Hamlet a été revisitée de mille et une façons depuis la fin du 16e siècle. Marc Beaupré et François Blouin ont réussi, sans jamais dénaturer l’œuvre phare de Shakespeare, à l’amener dans la modernité.

À l’affiche à nouveau, samedi soir et dimanche, à La Bordée, à l’occasion du Carrefour international de théâtre, Hamlet_director’s cut s’avère une superbe réussite.

La compagnie de théâtre Terre des Hommes réussit à jumeler, avec énormément d’habileté, tout le classicisme de l’œuvre aux nouvelles technologies.

Sur scène, Marc Beaupré, seul comédien en chair et en os, qui personnifie le prince Hamlet, est entouré par les personnages « virtuels» de cette immense tragédie familiale.

Le roi du Danemark, sa femme Gertrude, Claudius, Polonius, Ophélie, Laërte et Horatio apparaissent, tels des hologrammes, sur un rideau translucide et en arrière-scène. Ils sont présentés dans des lignes imprécises et un peu floues, évitant de les rendre trop actuelles.

Hamlet présente, décrit, revisite, commente, remet en question et s’interroge sur les moments forts de ce drame. Tourmenté par la le décès de son père, le jeune Hamlet souhaite venger la mort de ce dernier, assassiné par son oncle Claudius, qui s’est ensuite marié à sa mère.

La force de Hamlet_director’s cut réside dans cet équilibre parfait entre le classicisme de l’œuvre de Shakespeare et une approche plus moderne visuellement. Une technologie qui se déploie avec intelligence et qui, jamais, ne devient un obstacle.

Respect

brbrReplacementbrbr Cette signature visuelle, avec les projections est fort intéressante et donne droit, lorsque les personnages s’animent et qu’ils répètent les mouvements de Marc Beaupré, à de belles images. Tout comme cette séquence où Hamlet se perd et se confond dans un superbe brouillard crée numériquement.

Hamlet_directors’s cut réussit, en 55 minutes, à conserver l’essentiel d’une œuvre, qui dure, habituellement, plus de deux heures trente, et sans jamais perdre sa puissance dramaturgique. On n’y perd rien et tout est là.

Marc Beaupré réussit un tour de force en plongeant dans la peau de tous ces personnages. Il effectue toutes sortes de mouvements, inspirés des arts martiaux et livrera, avec une belle intensité, le célèbre segment du « être ou ne pas être », où perdu, Hamlet se questionne sur la vie et la mort.

Tué lors d’un combat à l’épée contre Laërte, l’hologramme de Hamlet se volatilise et disparaît dans l’espace. Le corps n’est plus là, mais l’esprit est toujours présenté.

On pourrait dire que l’objet théâtral, avec sa durée et une histoire condensée, est une espèce de « Hamlet pour les nuls », mais c’est beaucoup plus que ça.

Une façon de faire a attiré, vendredi, un public plus jeune, que ce que l’on voit habituellement, dans les salles de théâtre.

Hamlet_director’s cut est une relecture habile, réussie, inventive et livrée avec justesse et surtout énormément de respect. Une très belle heure de théâtre.