Une ville effervescente

La ville de Lévis bouillonne d’activités divertissantes et économiques, notamment au Quai Paquet et au Carrefour Saint-Romuald, deux pôles importants de la municipalité. À l’émission demain, Pascale a discuté du succès entourant le Quai Paquet avec René Tremblay Directeur de la vie communautaire de la Ville de Lévis.

Photo courtoisie

Avec sa fontaine et ses 160 jets s’élevant jusqu’à 9 mètres de hauteur, ainsi que sa programmation culturelle variée, dont le spectacle Surface Mon histoire, Késato présenté du 19 au 21 juillet, il s’agit d’un lieu de prédilection pour se rassembler!

De son côté, Jonathan Fournier a rencontré Philippe Meurant, directeur du développement économique et de la promotion de la Ville de Lévis, ainsi que Michel Parent, président de Logisco, qui ont partagé avec lui la réflexion derrière la réalisation du Carrefour Saint-Romuald et ses impacts positifs pour la municipalité.

En 2011, le site accueillait un champ et un parc de maisons mobiles, alors qu’aujourd’hui, il est devenu un secteur commercial important, offrant une mixité et une densité de fonctions, où les citoyens de Lévis habitent, travaillent, magasinent, s’amusent, se restaurent, etc.

La proximité et la multiplication des services offerts aux Lévisiens, la création d’emplois, les revenus de taxes supplémentaires dans les coffres de la municipalité, les développements envisagés (accueillir des institutions d’enseignement et de divertissement, de nouveaux projets résidentiels, un nouveau service de transport en commun, etc.), en font un succès retentissant!