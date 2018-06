Vacances au chalet

« On a six gros événements cet été ! Je suis présidente de l’association du lac et on fait tout ! On se lance à l’eau et on organise les régates de juillet. C’est extraordinaire ! Il y a un superbe barbecue après. Il y aura aussi un tournoi de golf et de pétanque. On n’arrête pas », révèle la chanteuse, au bras de son mari, lors du spectacle musical Les Choristes.